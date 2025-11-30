旅先で食べたい「群馬県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「ソースカツ丼」、1位は？ 【2025年調査】
冬休みや連休を利用して旅の計画を立てる際、最も期待が高まるのが「現地の美味しいもの」ではないでしょうか。 その土地の個性が光る、自慢の「ご当地グルメ」をぜひチェックしておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「群馬県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ソースカツ丼は、結構色々な地域で名物になっているので、群馬にもある事を知らなかったので、食べてみたいと思いました」（50代女性／愛知県）、「群馬の温泉に行った際に食べて、とてもおいしかったのでまた食べたいと思いました」（30代女性／神奈川県）、「ガッツリとしたソースカツが美味しい」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「水沢うどんの独特のこしの強さは一度食べたら忘れられない為」（40代男性／千葉県）、「ツルツルした手打ちの麺が美味しく、つけだれも何種類かあって、どれもうどんに合って美味しいからです」（40代女性／埼玉県）、「古くから霊場・水沢寺の参拝客に振る舞われてきた歴史を感じながら、シンプルなざるうどんとして味わい、小麦本来の風味を楽しみたいから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「群馬県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ソースカツ丼／48票群馬県でも地域によって親しまれている「ソースカツ丼」が2位にランクインしました。揚げたてのカツをソースやタレにくぐらせ、そのままご飯の上にのせたシンプルな一品です。群馬県では、特に桐生市や前橋市などで独自の進化を遂げており、店ごとに個性が光るソースの味やカツの厚みが楽しめます。シンプルながらも、旅先で満腹感のある食事がしたい人に人気でした。
回答者からは「ソースカツ丼は、結構色々な地域で名物になっているので、群馬にもある事を知らなかったので、食べてみたいと思いました」（50代女性／愛知県）、「群馬の温泉に行った際に食べて、とてもおいしかったのでまた食べたいと思いました」（30代女性／神奈川県）、「ガッツリとしたソースカツが美味しい」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
1位：水沢うどん／61票日本三大うどんの1つに数えられる「水沢うどん」が1位に輝きました。伊香保温泉近くの水沢寺周辺が発祥とされるこのうどんは、約400年の歴史を持ちます。透明感のある白い麺で、非常に強いコシと滑らかな喉ごしが特徴です。一般的には温かいつけ汁ではなく、冷たいざるうどんとして、ごまダレやしょうゆダレでいただくのが定番。群馬の伝統的な味として高い人気を集めました。
回答者からは「水沢うどんの独特のこしの強さは一度食べたら忘れられない為」（40代男性／千葉県）、「ツルツルした手打ちの麺が美味しく、つけだれも何種類かあって、どれもうどんに合って美味しいからです」（40代女性／埼玉県）、「古くから霊場・水沢寺の参拝客に振る舞われてきた歴史を感じながら、シンプルなざるうどんとして味わい、小麦本来の風味を楽しみたいから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)