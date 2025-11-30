「全日本相撲選手権」（３０日、両国国技館）

鮫島輝（日大１年）が初優勝し、アマ横綱に輝いた。決勝では昨年の国スポ成年個人を制した大森康弘（金沢学院大４年）を寄り倒した。大学１年での同タイトル獲得は久嶋啓太、花田秀虎に続き史上３人目。

立ち合いでもろ差しが入り、一気に寄り進むと、土俵際で粘る相手を寄り倒した。感激で顔をゆがませた鮫島。「皆におめでとうと言われ、実感が出てきた。小学校からこの大会を見てきて、いつか自分が優勝したいと思っていた。まさか本当に優勝できると思っていなかったので、本当に嬉しいです」と率直に語った。

日大の団体戦レギュラーをつかみ、チームに貢献してきたが、高校時代から個人タイトルに縁がなかった。「大森選手は格上なので思いきりいった。想像よりもメチャクチャうれしい」と感激した。日大の木崎監督から「思い切りいけ」との助言を受け止め、立ち合いに集中。右四つを得意とするが、状況に応じたはたきでも勝ち上がり「体が勝手に、よく動いてくれた」と声を弾ませた。

この日、応援に駆けつけた幕下の碇潟（伊勢ノ海）は埼玉栄の同級生。埼玉栄の山田道紀監督にも「高校２年まで伸びなかった時に、山田先生から『まだ大丈夫、間に合うから』と言われ、切り替えられた」と感謝を口にした。

高２では高校総体個人２位だったが、自身初の個人タイトルが、いきなりアマ横綱。「想像よりもメチャクチャうれしい」と改めて喜びを口にした。

２００６年７月１６日生まれの１９歳。埼玉県入間市出身で、小２でわんぱく相撲をきっかけに競技を始めた。その頃に中学横綱となった塚原隆明さん（現栃大海）に憧れ目標としてきた。家族は両親と兄、弟がいる。

大学１年でアマ横綱に輝いただけに、今後への期待も膨らむ。鮫島は「また明日から次の大会に向けて稽古します。皆で団体優勝して、個人も行けるとこまで行きたい。大学４年間を自分で納得する形で終えたい」と先を据えていた。