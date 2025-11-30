STARTO社、株式会社TOKIOとのエージェント契約を年内で終了へ「共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝」
【モデルプレス＝2025/11/30】STARTO ENTERTAINMENTは11月30日、公式サイトを通じ、株式会社TOKIOとのエージェント契約を12月31日をもって終了することを発表した。
【写真】TOKIO4人、頭を下げて涙の謝罪会見
同社は、「株式会社TOKIOに関するご報告」と題したお知らせを掲載。「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木克明、以下「当社」）は、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と報告した。
最後には「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動を続けてまいりました」とつづり、「これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝申し上げます」と結んでいる。
TOKIOは1994年9月『LOVE YOU ONLY』でCDデビュー。城島茂、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也、山口達也の5人編成のバンド形式で『AMBITIOUS JAPAN！』『宙船』『リリック』など代表曲を続々と誕生させたほか、1995年から放映開始していた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）では、アイドルでありながら農業や漁業、酪農や製造業などに挑戦した。2018年5月に山口が、2021年3月には長瀬が脱退した。
2021年4月には、城島、国分、松岡の3人が株式会社TOKIOを設立。2024年4月にはSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約を締結したことを発表し、2025年6月にはグループを解散することを伝えていた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10059?ima=0237
