「胸の谷間丸出しで思わず息が止まる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《荒野行動人気キャラ忠実再現SHOT》に大興奮必至

キュート＆パワフルなアイドルを完全再現

『「むき出しの桃尻に押し潰されたいっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《強烈すぎるTバックSHOT》に熱狂不可避』が大反響だった、えなこがインスタグラムを更新。

大人気バトルロワイヤルゲーム『荒野行動』のキャラクター「ニキシア」のコスプレを披露し、その完成度の高さとキュートさで大きな話題を呼んでいる。

鮮やかなピンクと黒のタキシード風ジャケットに身を包み、ニキシアを完璧に再現。

黒のタキシード風ジャケットは、胸元が大きく開き、グラマラスな魅力を強調していいる。ジャケットの襟やポケット部分には、ピンクのラインストーンが散りばめられ、バーチャルアイドルの華やかさとステージ衣装のゴージャス感を表現。

首元には黒の蝶ネクタイを着用し、きっちりとしたタキシードの要素を取り入れつつ、可愛らしい印象に仕上げている。

ヘアスタイルは、鮮やかなオレンジ系の金髪のロングヘアを高い位置でのポニーテール。メイクは、大きな瞳を強調しつつ、ピンク系のメイクで可愛らしく、ステージ映えするアイドルらしい仕上がりとなっている。

えなこのニキシアのコスプレは、その再現度の高さと、キュートさとセクシーさを両立させた絶妙なバランスがファンから絶賛されている。次作への想像がふくらむばかりで、目が離せない。

【もっと見る】「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響

【もっと見る】「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響