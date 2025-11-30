ピングー×WetBrush®︎数量限定コラボ！毎日がもっと楽しくなるツヤサラ髪ケア

世界70ヶ国以上で愛されるプロフェッショナルブラシ「WetBrush®︎」から、ピングー45周年を祝う数量限定コラボシリーズが登場します。髪の絡まりをやさしくほどく独自構造はそのままに、レトロで可愛いピングーデザインで、毎日のヘアケアがもっと楽しくなるラインナップ♡ドラッグストアやバラエティストアで手に入る特別仕様の2種セットを、女性目線でわかりやすくご紹介します。

速乾ケアを叶えるスピードドライセット

(C)2025 JOKER.

忙しい朝やお風呂上がりのドライ時間を短縮したい人にぴったりなのが「ウェットブラシ ピングー スピードドライ ヘアタオル付き」（1,980円）。

通気口のある構造でドライヤーの風が髪全体へ届きやすく、根元までスムーズに乾燥。

独自の柔軟ピンが濡れ髪も負担をかけずに解きほぐし、トリートメント後のようなまとまりとツヤを実現します。

(C)2025 JOKER.

吸水性の高いマイクロファイバータオルがセットになっており、髪の水分を素早くキャッチ。速乾ブラシとの相乗効果で、時短ケアを叶える便利な組み合わせです。

絡まりやすい髪に寄り添うサラツヤブラシセット

「ウェットブラシ ピングー オリジナルディタングラー シュシュ付き」（1,980円）は、絡まりやすい髪質の人におすすめ。

独自のIntelliFlex®ピンが無理に引っ張らずスルスルとブラッシングでき、切れ毛や抜け毛を防ぎながらサラサラの質感に整えます。軽量で扱いやすく、長時間使っても疲れにくい設計も魅力。

日常のヘアアレンジに使えるピングー総柄のシュシュがセットになり、デイリーに可愛さを添えてくれる特別なアイテムです♪

まとめ

ピングー45周年を記念した今回のコラボシリーズは、機能性の高さはもちろん、手にするだけで気分が上がるデザインが魅力。

毎日のケアを少しでも心地よくしたい人や、可愛いアイテムで気分転換したい人にぴったりです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。髪も気持ちも軽やかに整うWetBrush®︎の特別セットで、新しいヘアケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡