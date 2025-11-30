バレーボールSVリーグの大河正明チェアマンが25日、佐賀県庁を訪れ、県が進めるアスリートの発掘や育成を強化する「SAGAスポーツピラミッド（SSP）構想」などについて、山口祥義知事と意見を交わした。

昨秋のSVリーグ発足後、大河氏が県庁を訪問するのは初めてで、SVリーグ女子SAGA久光スプリングス（鳥栖市）の小早川武徳代表取締役も同席した。

大河氏は「最近は20代女性の観客が多く、バレーボールは中高生の見たいスポーツの1番に挙がっている」とし、オールスター戦の開催地として佐賀県も有力候補に挙がっていることを伝えた。山口知事は「せっかくならモデル事業として、さまざまな挑戦ができればいい」と応じた。

部活動など地域のスポーツにおける指導者不足にも言及があり、大河氏は「引退後の選手のセカンドキャリアと結びつけられないか考えている」と述べた。

大河氏は報道陣の取材に応じ「佐賀には日本を代表する三つのプロスポーツチームがある。試合や選手が頑張っている姿を見て元気になり、佐賀にプライドを持てるよう、スポーツが貢献できたらいい」と話した。（松本紗菜子）