＜義母に感謝！？＞すぐムリって言うな！息子よ、歩み寄りを見せなさい【第3話まんが：義母の気持ち】
私はユウカ（50代）。ジュン（30代）の母親です。息子は昔から人間嫌いで、私もずっと困っていました。なんとか克服させようといろいろと連れ出してみましたが、人に慣れる気配はまったくありませんでした。だから結婚はあきらめていたのですが、そんな息子を理解してくれるアマネ（30代）さんに出会えて息子は結婚しました。だから私はアマネさんにとても感謝しています。結婚どころか、あきらめていた孫にまで会えてハッピーです！ しかしここへ来て、2人は言い争いをしたようです。100％息子が悪いのですが……。
私はアマネさんのお母様に、産後に来てもらえるかどうか連絡してみることにしました。息子は「ムリだよ！」と喚いていますが、お母様にはホテルに泊まっていただく形にすれば、息子も文句は言わないでしょう……。
人が嫌いだからと言って、すぐになんでも「ムリ」と決めつけるのは息子の悪いところです。私は、アマネさんにきちんと歩み寄るよう伝えました。
アマネさんのお母様に連絡したところ、2週間くらいなら来られるとのことでした。
産後の手伝いを誰にお願いする場合でも、家に人が入ることになるので、我慢が必要になるのは当然です。
息子が、まったく知らない他人よりはアマネさんのお母様の方がいい、けれど泊まるのは勘弁してほしい……と言っていたことをアマネさんに伝えました。
息子の人嫌いは子どものころからです。社交的になった方がいいといろいろ連れ出しましたがダメでした。だからこれまでなるべく息子の性格を考慮していました。
それがいけなかったのか、息子は「自分は配慮されるべき」だと思っているようなフシがあるんです。
今回の件も「自分は他人がダメだから、母に来てもらおう」そう安易に考えて、アマネさんの気持ちを考えなかったのでしょう。でも、息子だけの要望をかなえていたら夫婦関係がダメになってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
