8年ぶりにJ1昇格を果たしたJ2のV・ファーレン長崎が30日、本拠地のピーススタジアム（長崎市）で報告会を開いた。スタンドに集まったサポーターは5500人。シーズン途中から現場に復帰し、チームを率いた高木琢也監督は「あっという間に終わったシーズン。皆さんに良い報告と笑顔を届けられた」とあいさつすると、温かい拍手と声援が送られた。

この日はスタジアムのスクリーンに今季の戦いぶりが流れたのに続き、選手らが入場。J1復帰を決めた29日のアウェー徳島戦で終了間際に好セーブした守護神のGK後藤雅明もマイクを握り「最後の笛が鳴るまで最高の後押しをしてくれたサポーターがいたからこそ、つかみ取れた」と感謝を伝えた。

J1昇格報告会であいさつする長崎・後藤（中央）

早くも来季を見据える山口蛍主将は「J1で定着して優勝争いができるようにしたい」と飛躍を誓った。

報告会終了後はグラウンドで選手らが家族と記念撮影。サポーターらは「昇格おめでとう」などと書かれたボードを振って祝った。長崎市の里出明日翔さん（12）は「昨日（29日）は家族で試合を見て（昇格決定時は）とてもうれしかった。これからも応援したい」と笑顔を輝かせた。（高平路子）

報告会でファンの元へ駆け寄り、タオルにサインするピトゥカ（手前）