◇明治安田J1リーグ第37節 柏3―1新潟（2025年11月30日 デンカビッグスワンスタジアム）

2位・柏は新潟に3―1で快勝し、首位・鹿島と勝ち点差1のまま優勝争いで踏みとどまった。FW細谷真大（24）が前半20分の先制弾を皮切りに3得点でプロ初のハットトリックを達成。負ければ優勝の可能性消滅もあった大一番で6試合ぶりの先発起用に応えた。

細谷がケチャドバの3発を放った。まずは前半20分だ。スルーパスに抜け出し、ペナルティーエリアで受けると、相手DF3人に囲まれた。それでも冷静に狙いを定め、間合いを読みながら体を反転させて右足シュート。「最初のタッチで打てなかったけど、いいシュートになった。相手DFが前にいるこは分かっていた。とっさの判断でイメージ通り」。3試合ぶりの一撃は貴重な先制点となった。

同45分は滑り込みながら押し込み2点目を挙げると、勢いは止まらない。後半10分には絶妙なコントロールショットで3点目を決めた。プロ初のハットトリックに「取りたいと思っていたのでやっと取れたなっていう気持ち」。今季11得点目まで荒稼ぎし、2年ぶりの2桁得点にも到達した。

今季は出場35試合のうり先発は12試合にとどまる。それでも「悔しさを得点にぶつける」とひた向きに役割に徹してきた。限定的な起用法でも得点数はチームトップを誇る。今月の国際Aマッチウイークによる中断期間で好調ぶりをアピールし、前日29日に6試合ぶりの先発起用を伝えられた。「ゴールを意識していた」とイメージ通りの大暴れ。途中出場が続いたからこそ、この日は得点後にベンチメンバーへ駆け寄り「一緒に喜ぶことができて良かった」とかみしめた。

逆転優勝の望みをつなげた。最終節で全てが決まる。ホームで迎える町田戦へ「勝って優勝を決めたい」と細谷。インタビューエリアで自身に言い聞かせるように誓った。