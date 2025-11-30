タレントの東原亜希（43）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。シャネルのお気に入りのリングをなくし、ショックのあまり驚きの行動に出たことを明かした。

動画では、東原が持っているシャネルの人気シリーズ、ココ クラッシュを紹介。リングやピアス、バングルなどを次々と披露し、そのつけ方などを解説した。

そして、お気に入りのラージサイズのリングについて熱弁しつつ、「なくしたの、一回。こんな大きなのを」となくしてしまったことを告白した。

撮影の際になくしてしまったことといい、「なくした！なくした！って騒いで。めちゃくちゃコロナの時」と回想。「あまりにもショックで同じものをもう1回買ったの。ベージュゴールドの全く同じサイズの、全く同じものをもう1回買ったの」と全く同じものを購入したことも明かした。

「そしたら出てきた…」と苦笑い。「マスクの袋から出てきて」「もうダメ、本当にダメだよね」と反省し、なくさないように小さなジュエリーボックスを買うと宣言した。

「（仕事柄）絶対外すのよ」と“業界あるある”だと強調。「ってなると、もうつけていかないとかになっちゃうの。なくしたら困るからつけていかないってなっちゃうと、それはそれでせっかくつけたいのにとか、帰りどっか寄る時とかにやっぱりな〜って思う時があるので」と続けつつ、「忘れるなよって話なんですけど」と自ら突っ込んだ。

開き直って、2個持ちのリングを同時につけることもあるといい、「超かわいい。贅沢」と満面の笑みを浮かべた。スタッフからは「双子ちゃんにおそろいでプレゼントできる」と指摘さえると、「確かに」と大笑い。「殴り合いにならない」と新しい発見に喜んでいた。

東原は08年1月に柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。