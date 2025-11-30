※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。ある日、先輩・赤木さんから合コンに誘われるが、白山さんはそれをパス。実は、3日前に営業の桃山さんから告白され、付き合い始めたばかりだった。



そんなとき、黒沢さんが好きな男性に積極的にアピールしていることを知る。一ヶ月後、黒沢さんが無事に彼と付き合うことになったと聞き、白山さんは「こういうガッツがあるところ、いいなぁ」と嬉しくなる。



忘年会の帰り道、黒沢さんは「車で彼氏が迎えに来てくれる」という。思いがけず彼氏と初対面することになった白山さんだが、その顔に見覚えがあって…！



黒沢さんの彼氏と白山さんは、一年前に合コンで出会っていたのです。元カレではなく一度食事をしただけなら、それほど気にしなくてもいいように思いますが、さすがに黒沢さんには言えないですよね…。(スズ)