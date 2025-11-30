中町綾、スリットから美脚スラリ レザーコーデに反響「クールビューティー」「映画から出てきたみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】YouTuberの中町綾が11月29日、自身のInstagramを更新。革のレザードレスを身に着けたコーディネートを披露した。
【写真】24歳美女YouTuber「脚に目が釘付け」スリットコーデ
中町は「Diesel in Fukuoka」と記し、ショップ内での複数のショットを投稿。サングラスに黒のレザードレスを身に着けており、ボディラインと、深いスリットからのぞいた美しい脚が印象的なショットとなっている。また、モデルのとうあとの2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「クールビューティー」「2人とも映画から出てきたみたい」「脚に目が釘付け」「スタイル神」「いつもと雰囲気違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中町綾、革コーデで美脚披露
◆中町綾の投稿に反響
