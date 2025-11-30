竹内涼真、圧巻の肉体美披露「10DANCE」オフショットに「気迫がすごい」「タトゥーがセクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の竹内涼真が11月29日、自身のInstagramを更新。俳優の町田啓太とともにW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」（12月18日世界配信）の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳話題作主演俳優「ギリシャ彫刻のよう」タトゥーのぞく肉体美
竹内は「Wanna shoot eight rolls together？」とつづり、撮影中のショットを投稿。竹内は作中で演じるラテンダンス日本チャンピオン・鈴木信也の服装で、羽織っただけのシャツからは、鍛え上げられた肉体やタトゥーがのぞいている。
この投稿には「気迫がすごい」「タトゥーがセクシー」「芸術作品」「神々しいほど美しい」「オーラ凄い」「ギリシャ彫刻のよう」「放映楽しみにしています」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳話題作主演俳優「ギリシャ彫刻のよう」タトゥーのぞく肉体美
◆竹内涼真、映画「10DANCE」ショットで肉体美披露
竹内は「Wanna shoot eight rolls together？」とつづり、撮影中のショットを投稿。竹内は作中で演じるラテンダンス日本チャンピオン・鈴木信也の服装で、羽織っただけのシャツからは、鍛え上げられた肉体やタトゥーがのぞいている。
◆竹内涼真の投稿に反響
この投稿には「気迫がすごい」「タトゥーがセクシー」「芸術作品」「神々しいほど美しい」「オーラ凄い」「ギリシャ彫刻のよう」「放映楽しみにしています」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】