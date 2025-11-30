■これまでのあらすじ

“都合のいい子”をやめて、彼と共に渡米した凜。孤独を抱える母のもとを訪ねた伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。

母は、完璧な娘より“そうじゃない”息子を気にかけていただけ――だから差別ではないと否定する。けれど、姉と娘を重ねて見てしまう自分に気づき、心が揺れるのだった。そんな母に、「私も、たいがい可哀想な子だったのよ」と話す伯母。本当は、恋をして、結婚して、誰かと生きていきたかった。けれど恋をする間もなく、気づけば“ひとり”で生きるようになっていた。姉が恋に不器用になってしまった理由は、どうやら彼女たちの母の言葉にあるようで…。



■母の言葉にずっと縛られて生きてきた…

■大人になっても…親という存在に揺さぶられる伯母は幼い頃、母親からこう言われ続けていたそうです。「可愛げがないんだから、せめて学歴だけはね」と。そのときは、親のちょっとした冗談だと受け流していた。けれど、大人になって恋の気配が近づくと、なぜか怖くなって逃げてしまう――。伯母は、そんな自分に気づいたとき、母の言葉がどれほど深く心に残っていたのかを悟ったといいます。どれだけ歳を重ねても、親の言葉は呪縛になることがある。伯母は、それを母に伝えたかったのです。けれど、職場ではお茶目で人気者の伯母。本当は、決して“可愛げがない”人なんかじゃないのです――。(福々ちえ)