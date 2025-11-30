巨人・丸佳浩外野手が３０日、生活困窮世帯の子供たちに食事支援する「丸メシプロジェクト」の一環で、都内の中高生向け施設を訪問した。

質問コーナーや食事を共にしながら交流。最後にサイン会や記念撮影を行うと、教室に笑顔の花が咲き乱れた。「実際に来て、子どもたちと触れ合うことで、より自分の中で思いとして強くなってくる。そこは僕の中ではすごく大事にしていることです」と振り返った。

同プロジェクトは２１年から開始。「何か社会に貢献できることはないかと考えた時に僕がすごい好きな部分が食べること。食事に関して楽しい思いをできてない子たちがいるのを知って、活動を通じて少しでもそういう子たちがいることを世の中に知っていてもらいたい。少しでもこういう考えに賛同してくれる人たちが増えてくれたら僕としては一番うれしい」と語る。

今季は９０試合に出場して打率２割６分７厘、６本塁打、２６打点。同活動では「公式戦の安打数＋四死球数の合計数×１万円」を１０代を支援する認定ＮＰＯ法人カタリバに寄付しており、今季は１２７万円（８７安打、４０四死球）を贈った。「（１２７は）しょぼい。非常にしょぼい。情けない」と語り、「もっと打たないとダメ」と成績向上を誓った。

外野の争いは激しい。佐々木や中山ら若手が台頭し、今オフにはＦＡで日本ハムから松本が加入。他の選手からの突き上げを「すごくいいこと」と歓迎し、「一人一人アピールポイントや売りは違うと思うので、アピールポイントを出していければいい。僕も当然アピールしていく。まずはアピール合戦に負けないように。切磋琢磨（せっさたくま）していければ」と勝ち抜く決意を新たにした。