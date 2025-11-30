アットコスメで「SUQQU」の″お得な限定セット″が登場！人気アイシャドウなどの現品に下地のミニサイズ付きは嬉しい...。

コスメ・化粧品の総合サイト「＠cosme」では、2025年12月1日から3日までの期間、公式通販「＠cosme SHOPPING」やコスメセレクトショップ「＠cosme STORE」、＠cosmeのフラッグシップショップ「＠cosme TOKYO」などで、年に一度のコスメ祭「＠cosme BEAUTY DAY」を開催します。

今回、東京バーゲンマニア編集部では、「＠cosme BEAUTY DAY」に登場するSUQQU（スック）のお得な公式通販限定セットを入手。限定セットをレビューしていきます。

思わず見とれてしまうような仕上がりに

「＠cosme BEAUTY DAY」で購入できるお得な限定セットは、人気のアイシャドウパレット「シグニチャー カラー アイズ 14 夕琥箔-YUUKOHAKU」とアイシャドウベース「アイ エンハンシング プライマー」の現品に、多くのファンがいる「ザ プライマー」のミニサイズ（サンプル）が付いてきます。

「＠cosmeベストコスメアワード2025」のベストアイシャドウパレット1位に選ばれるほどの実力がある、SUQQUの人気アイシャドウ「シグニチャー カラー アイズ」。

「14 夕琥箔-YUUKOHAKU」は、ベーシックで使いやすいブラウンやベージュ、大人っぽさを感じるピンクカラーが入った多色パレットです。

普段使いしやすいカラーが揃い、絶妙なパール感で華やかさをプラスしてくれます。

左上（A）はピンクゴールドのようなツヤ感のあるカラー。ゴールドのラメだけでなく、シルバーのラメも見られるので、イエベはもちろんブルベも使えそう。

右上（B）は淡いベージュのベースカラー。とても細かなゴールドやピンクのパールが入っていて、肌のトーンを明るくしてくれるような色みです。

左下（C）は落ち着きのあるピンクカラーに、パレットの上2色よりも大きいシルバーやピンクなどのラメが華やかさをプラスしてくれます。

そして右下（D）は深みを感じる締め色ブラウン。パレットを見たときは「締め色だけど、ラメ感もあって輝きのある発色なのかな......」と思っていましたが、実際に肌にのせてみると、意外とマット感のある仕上がりに。

マットっぽく見えるといっても、ゴールドやピンク、グリーンの細かなラメが入っていて、わずかにきらめき感もあります。

それぞれが他の色を邪魔しない計算しつくされた絶妙なきらめき感と色みで、さすがSUQQU......！

「14 夕琥箔-YUUKOHAKU」は基本的にイエベ春さんが大得意なカラーが揃っていますが、使い方によってはブルベさんも使いやすそうな色みとラメが入っています。発色も上品で透け感もあるので、シーン問わず大活躍しそう。

アイシャドウベースの「アイ エンハンシング プライマー」は、アイメイク前に仕込むことで、質感をキープしてくれるほか、その後のアイシャドウの発色を良くしたり、ヨレを軽減してくれたりする目元用のプライマーです。

伸ばしやすくムラになりにくい適度な硬さのあるテクスチャー。3種の美容成分（保湿）も配合されているので、使っていて乾燥を感じにくいのも嬉しいポイント。

上の2品は、どちらも現品サイズがセットになっています。

そして、サンプルとして「ザ プライマー」（4g）のミニサイズ付き。

ピンクベージュの下地で、自然な血色感のある肌を演出。もとから肌がきれいだったようなツヤ肌に仕上がります。

「ザ プライマー」は30gで1万1000円するので、4gのミニサイズは約1466円相当。1万円超えでなかなか手が出しにくいコスメを気軽に試せるのはすごく嬉しい......！

今回紹介したSUQQUの公式通販限定セットの価格は1万1550円。現品として入っているアイシャドウとアイシャドウベースを合わせた金額に、約1466円相当のミニサイズが付いています。

12月1日12時から3日の23時59分まで＠cosme SHOPPINGで開催している「＠cosme BEAUTY DAY」で販売。

なお、さまざまなブランドのコスメなどがお得に購入できる「＠cosme BEAUTY DAY」の開催期間は以下の通りです。

・＠cosme SHOPPING（公式通販）：12月1日12時から3日23時59分まで

・＠cosme STORE、＠cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、＠cosme NAGOYA、東京小町、シドニー（店舗）：12月1日から3日の各店舗営業時間内

「＠cosme BEAUTY DAY」の期間中に購入すると、＠cosmeのポイントが最大30％還元（全品10％以上）。今回紹介したSUQQUのセットは、20％のポイントが還元されます。

他にもコスメをお得に買える企画が盛りだくさんの「＠cosme BEAUTY DAY」では、今回紹介したSUQQUの限定セット以外にも、自分へのご褒美にぴったりのアイテムが多数そろっています。気になる人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ