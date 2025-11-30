◎あすの全国の天気

北海道と東北の日本海側、北陸は雨が降りやすいでしょう。雷を伴って強く降る所もありそうです。北海道は強風にも十分注意をしてください。東北の太平洋側から九州にかけては晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、東北の太平洋側や西日本の日本海側ではにわか雨がありそうです。那覇は朝から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。

◎あすの予想気温

12月が始まりますが、全国的に平年を上回る陽気となりそうです。

朝の最低気温は前日より高い所が多く、熊本は8℃高い12℃、金沢は5℃高い10℃、盛岡は8℃高い6℃でしょう。福岡は14℃、大阪は9℃、名古屋と東京は7℃、仙台は5℃、札幌は3℃の予想です。

日中の最高気温も前日より高い所が多く、広く平年を上回る予想です。東京は前日より4℃高い20℃で、10月下旬並みでしょう。金沢20℃、仙台19℃も10月下旬並みです。福岡は20℃、大阪は19℃、名古屋は18℃、札幌は13℃でしょう。午後は日本海側で次第に冷たい風が強まりそうです。服装選びはお気をつけください。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄は12月3日(水)も雨が降るでしょう。西日本は2日(火)にかけて晴れますが、3日(水)から4日(木)にかけては日本海側を中心に冷たい雨や雪が降る予想です。雪の積もる所もあるでしょう。冬用タイヤをご準備ください。また、3日(水)からは急に寒くなりそうです。

◎週間予報・東日本

気温が高いのは2日(火)までで、3日(水)は北風が冷たい空気を運びそうです。4日(木)の最高気温は名古屋で9℃、東京で12℃と冬本番の寒さとなるでしょう。また、北陸は週半ば以降、雪の量が多くなりそうです。

◎週間予報・北日本日本海側は雪や雨の日が続くでしょう。特に3日(水)から4日(木)にかけては雪の量が多くなりそうです。東北の市街地でも積雪が一気に増えるおそれがありますので、お気をつけください。なお、5日(金)は仙台にも一時的に雪雲が流れ込みそうです。