県が実施している「あきた子育てふれあいカード」が、12月1日からアプリで利用することができるようになります。



「あきた子育てふれあいカード」は、子育て家庭を応援しようという取り組みのひとつで、協賛店でカードを提示すると、店独自のサービスが受けられるというものです。



カードは、妊娠中の人がいる家庭から、中学生までの子どもがいる家庭に市町村の窓口で配布していて、協賛店舗は11月20日現在、1,748に上ります。

今回新たに始まるのが、カードをスマートフォンのアプリで利用することができるというシステムです。



横手市を中心に県南のイベントや子育て情報を発信しているアプリ「MINEBA」をダウンロードすると、あきた子育てふれあいカードを登録することができ、その後は、アプリの画面でカードを表示できるようになります。



また「MINEBA」では、近くで利用可能な協賛店がマップ上で表示される「子育てマップ」の機能があり、協賛店の情報やサービス内容を確認することもできるということです。

