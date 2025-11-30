【レポート】&TEAM、日韓ダブルミリオン達成記念『&TEAM ′Back to Life′ FAN SHOWCASE』開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが、11月30日に日韓ダブルミリオン達成記念『&TEAM ‘Back to Life’ FAN SHOWCASE』を六本木ヒルズアリーナにて開催し、韓国デビュー作品、&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』タイトル曲「Back to Life」の日本語バージョン「Back to Life (Japanese ver.)」を世界初披露。オフィシャルレポートが到着した。

■「まだ&TEAMとして行ったことのないヨーロッパやアメリカでステージを披露したいです」（MAKI）

ファンショーケースは、収録曲「Lunatic」でスタート。ヒップホップビートと軽快なメロディが特徴的な楽曲にあわせて、ファンキーなパフォーマンスを披露。失敗をも飛躍のチャンスにするという堂々とした決意が込められた楽曲を、曲名のごとく“狂気的”な気迫を感じさせるステージで冒頭からみせつけた。

続けて、互いに異なる性質が作り出す特別なシナジーを歌った90年代R＆Bリバイバル楽曲「MISMATCH」を披露。ストリーミングが開始されてから注目を集め続けている楽曲であるだけに、イントロが流れた瞬間に会場のLUNEから大きな歓声があがった。2曲続けて披露した後、本イベントのMCを務めたドランクドラゴンの塚地武雅氏の呼び込みでメンバーが登場するとトークタイムがスタート。

塚地氏より、日本と韓国でのミリオン達成という金字塔を打ち立て日本に帰ってきた気持ちを聞かれると、サブリーダーのFUMAは「日本のアーティストとして史上初の快挙など、いろんな功績を残すことができたのは本当にLUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）の皆さんのおかげだと思います。そしてここまでの3年間決して順風満帆な道のりではなくていろんなことがあったなかで諦めずに応援してくださったおかげだと思います。ありがとうございます！」と、日本から世界への挑戦をともに歩んでくれたLUNEへの感謝を綴った。

続いて、『第67回日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」受賞したことについて触れられると、Kは「本当に光栄です。日本のアーティストとして初めての日韓ミリオンという結果と光栄な賞をいただくことができました。デビューから掲げてきたJapan to Globalという目標に本当に届くのかとみなさんも不安になることもあったと思いますが、LUNEと一歩一歩、一緒に前に進みながら得られた結果だと思います、感謝しています」と気持ちを露わにした。

本日初披露となった「Back to Life (Japanese ver.)」の好きな歌詞をきかれたHARUAは、「EJくんのパート”荒削りそれでいい”の部分が好きです。がむしゃらに駆け抜けてきた&TEAMの軌跡が表現されている感じ」と自分たちを重ね合わせながら振り返った。

また、Japan to Globalを目指す&TEAMの来年の抱負について聞かれるとMAKIは「日本から出発したグローバルグループとしていろんな目標を達成した1年でしたが、まだ&TEAMとして行ったことのないヨーロッパやアメリカでステージを披露したいです」と期待を膨らませると会場は大きな歓声で応えた。

さらに、米ビルボードチャートに&TEAMとして初めてランクインしたことについて聞かれるとTAKIは、「アジアツアーの時に、どこへいっても僕たちの歌を覚えて歌ってくださる姿をみていつかグローバルチャートにはいったらいいなと思っていました。今回、アメリカのビルボードへのチャートにランクインしたときいて、僕たちのパフォーマンスが世界に届いたんだと嬉しくなりました」と感謝を伝えた。

最後には、リーダーのEJから「皆さんを連れて行くぞ！という気持ちで必死に走ってきつもりでしたけど、いま振り返ってみると、LUNEの皆さんが僕たちをここまで連れてきてくれたんだと感じています」とここまで支えてくれたファンに向けて募る思いを綴った。

サブリーダーのFUMAが「日本から世界にいくのは簡単な道のりではないと思います。これからもより大きな&TEAMになりたいと思っています、みなさんついてきてくれますか」と呼びかけると会場は大きな歓声で応えた。

世界への挑戦をともに歩んでくれたLUNEに感謝を伝えるかのように、「Back to Life (Japanese ver.)」を初披露し、ステージを後にした。

