バスケ日本代表、W杯予選アウェー戦もメンバー変更なし…初戦と同じ12名でチャイニーズ・タイペイと再戦へ
11月30日、日本バスケットボール協会（JBA）は、翌12月1日に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」チャイニーズ・タイペイ代表（FIBAランキング67位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。
11月28日に行われたホームでのチャイニーズ・タイペイ戦を、90－64で制した日本。アウェーで行われる2戦目に向けては、1戦目と全く同じ12名が選ばれることとなった。
1戦目では、久々の招集ながら齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が先発ポイントガードを務め、こちらも久々だの出場となった渡邊雄太（千葉ジェッツ）がチーム最多の20得点。ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）や富永啓生（レバンガ北海道）、馬場雄大（長崎ヴェルカ）も2ケタ得点を挙げており、2戦目での活躍にも期待がかかる。
一方で、直前合宿に参加していた選手20名のなかでは、今シーズンから帰化選手となったニック・メイヨ（広島ドラゴンフライズ）、最年少19歳で招集されていた瀬川琉久（千葉J）、昨シーズンのB1王者から唯一参加していた高島紳司（宇都宮ブレックス）ら8名が引き続きメンバー外となっている。
アウェーで開催されるチャイニーズ・タイペイ代表戦は、日本時間12月1日20時ティップオフ予定となっている。
発表されたメンバーの一覧は以下の通り。
◆▼「W杯アジア地区予選Window1」12月1日の日本代表ロスター
#1 齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
#2 富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）
#3 安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）
#12 渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）
#18 馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）
#19 西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）
#24 ジョシュ・ホーキンソン（C･PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）
#30 富永啓生（SG／188センチ／24歳／レバンガ北海道）
#31 原修太（SG／187センチ／31歳／千葉ジェッツ）
#34 渡邉飛勇（PF／207センチ／26歳／信州ブレイブウォリアーズ）
#91 吉井裕鷹（SF／196センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）
#99 川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）
