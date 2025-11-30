Image: ショプラボ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

海外のクライアントとのビデオ会議。国籍も言語も異なるメンバーが、1つのゴールを目指すグローバルなビジネスシーンで、価値を持つのは円滑な意思疎通ではないでしょうか。

今回ご紹介する「TeweekAI X10」は、そんな課題にスマートな答えを提示してくれます。洗練された仕事術を求める方にこそ届けたい、このデバイス。その具体的な特長を見ていきましょう。

セットアップは簡単。言葉の壁でパフォーマンスを落としていませんか？

Image: ショプラボ

「TeweekAI X10」のセットアップはシンプル。お使いのスマートフォンに専用アプリ「Celer Talk」をダウンロードし、本体をBluetoothでペアリングするだけです。

たったそれだけで、PC横に置かれたスマートフォンが、多言語対応の議事録係兼、同時通訳アシスタントへと早変わりします。

まるで専属通訳。AIが実現する「伝わる」翻訳

Image: ショプラボ

グローバルな議論の質は、翻訳の精度に懸かっているといっても過言ではありません。

「TeweekAI X10」は、最大146もの言語に対応し、世界の主要な国や地域との対話の可能性を広げます。その核となる技術は、翻訳エンジンをAIが統合し、文脈に即した表現を紡ぎ出すというもの。機械翻訳にありがちな微妙なニュアンスの誤解を減らし、プロジェクトをが円滑に進めやすくなります。これなら、シームレスな会議環境が構築できそうですよね。

会議室を飛び出す、「変幻自在」な翻訳モード

Image: ショプラボ

現代のビジネスは、会議室の中だけで完結しませんよね。

「TeweekAI X10」は、そんなダイナミックな動きに応える多才な翻訳モードを備えています。たとえばビデオ通話モードでは、画面上に双方の言語が字幕として表示され、議論の理解を深めてくれます。

移動中のチャットでは、クロスアプリ翻訳機能が思考を妨げることなく、迅速な意思決定をサポート。そして、海外出張の際には、オフライン翻訳機能が通信環境のない場所での心強い味方になるはずです。

生産性向上をサポートする、インテリジェントな記録機能

Image: ショプラボ

「議事録、誰がとるか…」という、あの地味に重要な問題。これも「TeweekAI X10」がスマートな解決策を提案します。

音声ノート機能が、会議での発言をリアルタイムでテキスト化。1分間に最大180字という高速処理（※メーカー調べ）で、白熱した議論もがんばって記録してくれます。

作成されたテキストは音声データと共に保存・転送でき、関係者全員が正確な情報を共有可能。これなら、会議後のフォローアップも効率化されるんじゃないでしょうか。

日常に溶け込む、ミニマルで洗練された設計

Image: ショプラボ

優れたビジネスツールは、オフの時間でさえその価値を発揮するもの。

つい忘れがちですが、「TeweekAI X10」の本来の姿は、ミニマルなスマートフォンリングです。

アルミニウム合金製の洗練されたデザインは、どんなビジネスシーンにも違和感なく溶け込みますし、強力なマグネットによる固定で、不意の落下のリスクも軽減してくれます。

何より嬉しいのが、1度の充電で最大7日間も稼働し続けるスタミナ。公私にわたり、最も身近なパートナーとして機能し続ける設計思想には、思わず唸ってしまいます。

仕事の成果は、コミュニケーションの質が大きく左右します。

「TeweekAI X10」は、言語という障壁を取り除くことで、個人とチームのパフォーマンス向上をサポートするツール。

グローバルな舞台で戦うビジネスパーソンのための、戦略的コミュニケーションギアになり得ます。

その小さな円盤が、ビジネスを大きく動かすかも。まずは、その全機能をWebページでチェックしてみてはいかがでしょうか？

【1台9役】外国人と対話・チャット・ビデオ通話もこれ1台。スマホリング型翻訳機 24,310円 一般販売予定価格37,400円の35%OFF(税込・送料込) machi-yaで見る

＞＞【1台9役】外国人と対話・チャット・ビデオ通話もこれ1台。スマホリング型翻訳機

Image: ショプラボ

Source: machi-ya