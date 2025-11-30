Travis Japan、ニューアルバム『’s travelers』CDリリースに先駆け全15曲先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月3日にリリースされるTravis Japanの3rdアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）のCDリリースに先駆け、12月1日0時から全15曲がデジタル配信されることが発表された。

■FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態共通で収録される全15曲が先行配信！

アルバム『’s travelers』はメンバーの松倉海斗プロデュースで、多彩な時代と音楽をTravis Japanの解釈で表現。いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバム。

すでに先行配信されている、「Disco Baby」「Say I do -Completed ver.-」「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」「Would You Like One? -Completed ver.-」に加えて11曲が配信される。CDはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。先行配信されるのは4形態共通で収録される全15曲になる。

■「Welcome To Our Show Tonight」MVがプレミア公開決定

また、12月1日18時にはこのアルバムに収録される楽曲「Welcome To Our Show Tonight」MVがYouTubeプレミア公開されることも発表された。

「Welcome To Our Show Tonight」は、1950年代のシアターの世界観を感じさせるショーナンバーで、Swing Jazzの跳ねるリズムと華やかなブラスが響き、クラシカルなスーツに身を包んだTravis Japanの姿が浮かぶ、エンターテインメント性あふれる楽曲となっている。MVもその世界観がたっぷり味わえる映像となっている。

■リリース情報

2025.12.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『’s travelers』

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』(CD)

■関連リンク

Travis Japan 3rdアルバム特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

■【動画】「Welcome To Our Show Tonight」MV（12月1日18時プレミア公開）

■【画像】『’s travelers』通常盤ジャケット