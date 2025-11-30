Image: Amazon.co.jp

直火 is 正義。

関西圏だと一家に一台たこ焼き器なんて言われたりもしますが、少なくとも僕が子供の頃は2台のたこ焼き器が家にありました（兵庫県民談）。

一台は電気式、つまりコンセントにつなぐタイプですね。もう一台はガスボンベを使う直火式です。

結論から言いましょう。家でたこ焼きをするなら、直火にすべし。直火、にすべし。2回言います。

イワタニ カセットガス たこ焼器 スーパー炎たこII 5,580円 Amazonで見る PR PR

カセットコンロでおなじみのイワタニから出てる「炎たこII」は、たこ焼き好きにとっては「あぁ、あの間違いないやつね」な名品です。19％オフとかなりお得になってました。

その特徴は、直火による調理。電気式はヒーターでじんわりと鉄板を温めますが、直火は見ての通りダイレクトなファイヤーで調理します。この差がカリっと＆ふわふわ食感に繋がるんですよ…！

Photo: ヤマダユウス型

先日もタコパしたんですけど、やっぱ炎たこしか勝たん。洗うときはプレートをそのまま外して洗い物にするだけでOKです。いわばカセットコンロの上に鉄板を置いてるようなものですから。

普段は7,000円近いのですが、セール価格で5,580円と手頃な値段に。年末のタコパにぜひお試しあれ。あの有名VTuberも激推しの間違いないブツですので。

