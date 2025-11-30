久保建英が古巣ビジャレアル戦で先発に復帰！今季２点目を奪えるか
11月30日に開催されるラ・リーガの第14節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがビジャレアルとホームで対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保が２試合ぶりに先発に復帰した。
前節のオサスナ戦（３―１）でもゴールを挙げたライバルのゴンサロ・ゲデスが好調を維持しており、日本代表MFがバックアッパー降格の危機に瀕していると報じる現地メディアもあったが、そのポルトガル人アタッカーとともにスタートリストに名を連ねた。
2020-21シーズンの前半戦にレンタルでプレーした古巣を相手に、今季２点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「桁違いのレベルだった」ボリビア代表の逸材FWが脱帽した日本代表戦士は？ 美弾の鎌田でも中村でもなく…
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保が２試合ぶりに先発に復帰した。
前節のオサスナ戦（３―１）でもゴールを挙げたライバルのゴンサロ・ゲデスが好調を維持しており、日本代表MFがバックアッパー降格の危機に瀕していると報じる現地メディアもあったが、そのポルトガル人アタッカーとともにスタートリストに名を連ねた。
2020-21シーズンの前半戦にレンタルでプレーした古巣を相手に、今季２点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「桁違いのレベルだった」ボリビア代表の逸材FWが脱帽した日本代表戦士は？ 美弾の鎌田でも中村でもなく…