離婚伝説から緊急発表！初の日本武道館公演が即完売につき急遽追加公演決定

離婚伝説が、全国ツアー最終日であるZepp DiverCity(TOKYO)の公演時に、日本武道館での単独ライブを2026年9月10日、11日の2日間開催することをサプライズ発表した。

■ファンクラブ最速先行＆オフィシャル先行チケット受付もスタート！

武道館公演は、11月1日からスタートした全国ツアーの初日、Zepp Shinjuku(TOKYO)の会場にて解禁したばかりであったが、発表からわずか数週間という異例の速さで会場キャパシティをはるかに上回る申込み数をうけ9月11日公演はソールドアウト。急遽9月10日での追加公演を発表することになった。

Zeppを中心とした7都市8公演の会場を巡ったツアー『You Should Know Your Love』も全公演ソールドアウトしている。

日本武道館での単独2日間開催の発表にあわせ、11月30日21時よりファンクラブ最速先行＆オフィシャル先行のチケット受付が開始している。

■ライブ情報

離婚伝説2026 ONEMAN LIVE

2026年

09/10（木）東京・日本武道館 ※追加公演

09/11（金）東京・日本武道館

