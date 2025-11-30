巨人の丸佳浩外野手（36）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。今年5月にソフトバンクから巨人に加入した後輩のリチャード内野手（26）について愛情たっぷりに“ダメ出し”しまくる場面があった。

この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、川島と丸が都内のレストランでバーベキューをすることに。そのなかでトークテーマのカード「リチャードについて」を引いた丸だったが、ここで食い気味に「これ、逆に僕がしゃべりたいです！」と声を上げた。

リチャードについて「いい意味で一言でいうんであれば天然ですね。悪くいうのであれば雑というか、テキトーというか…」とし、天然エピソードについて聞かれると「“丸さん、こういう時って打席でどういう意識でこのピッチャー立ってます？”って言って。僕はシンプルにプロ野球選手だったら誰もが聞いたことあるようなことを言ったら“確かにっっっ！！！”って雷に打たれた感じみたいに言ってて。“メモしようっ！”って」と試合中のやりとりをまずは明かした。

さらに丸は「試合前に“今日どういうプランでいくんや。俺見といたるから”って」とリチャードに声をかけた時のエピソードも披露。

「ミーティングは済ませてるんですよ？試合前のミーティングは。（なのに）“まぁ、ホームラン打てるように”って。（自分は）はあ！？って言って。何いうてんねん！お前！って。このピッチャー、ボールしか投げへんって（ミーティングで）言ってなかった？って。“そうだわ…”って」とリチャードのオトボケぶりを明かして笑いを誘った。

まさに三振かホームランか。ロマンあふれるリチャードの打席だが、丸は「魅力はいっぱいある」とそれについては認めている。

「野球やってる側から見ると、意外とコイツ守れるなってほうが強いです。スローイングも悪くないし、（守備）範囲はそんな広くないけど、捕れるところはちゃんと捕りますよっていう」と守備時における球際の強さも認めた上で「それでこれだけパワーあって。もうちょっと確率が良くなったら凄い選手になると思います」と賛辞も送った。

ここで川島が主砲・岡本和真内野手（29）の抜ける来季について「ここに対する期待はどうですか？」と質問を繰り出したが、丸は「期待は…ないです」とリチャードでは岡本の穴埋めにはならないと冗談めかしていじりまくった。

これにはVTRをスタジオで見ていたリチャードもたまらずボタンを押してストップをかけ、カメラを指差しながら「言い過ぎ！」と丸に猛クレーム。その上で「丸さんね、本当にいろいろ苦労してきたと思うんで。引き出しが多いんですよ」と丸にアドバイスを求めてしまう自身の心理を明かした。

だが…。

川島から「丸さんに言われて一番覚えてるアドバイスっていうのは？」と聞かれると、リチャードはまさかのだんまり。「出ない！」「何も答えず！」「これはヤバい！」「丸さん見ないでください、もう！」とスタジオで次々と上がる声に苦笑いの“天然”リチャードだった。