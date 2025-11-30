プロレス未経験から最高峰に参入し、ついにベルトを戴冠した元NFLチアリーダー出身の美女レスラー。努力が実を結んだ彼女を多くの人々が祝福した舞台裏の映像がファンの感動を呼んでいる。

【映像】日本人レスラーも万感ハグ…美女レスラー、歓喜の舞台裏

日本時間18日に放送されたWWE「RAW」で、女子スーパースターのマキシン・デュプリがベッキー・リンチを破り、WWEインターコンチネンタルのベルトを獲得。ベッキーと敵対するレジェンド・AJリーの力も借り、何度も跳ね返されてきたタイトルをついに手にした。

WWE公式インスタグラムは25日、「マキシンの魔法の夜」と題し、同団体公式YouTubeに公開されたドキュメントVlogの一部を公開。そこには、マキシンらと“アルファ・アカデミー”として活動する日本人レスラー戸澤陽が万感のハグで彼女を出迎える姿や、婚約者でNXTブランドで活躍するカム・ヘンドリックス（アンソニー・ルーク）とキスで祝福する様子など、バックステージでの歓喜のシーンが映し出されていた。

この投稿にはファンからも「マキシンがついにやり遂げた！本当に嬉しい」「彼女が積み重ねたトレーニング経験を考えれば、これは当然のことだ」「ベッキーをぶっ飛ばしたの、最高だった」「マキシンはタイトルに値する」と祝福のコメントが寄せられていた。

マキシンの快挙にはAJリーを筆頭に人気者リア・リプリーやチェルシー・グリーン、女王シャーロット・フレアーなど多くの同僚が各メディアで賛辞を送っている。一方、このWWE公式の投稿には敗れたベッキーもコメントしており、「WWEのVlogやラジオ番組など、不誠実なAJとマキシンのメディアは全て永久に禁止とするべきだ！」と怒り心頭で、遺恨は今後もくすぶりそうだ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved