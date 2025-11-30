【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1−0 ガンバ大阪（11月30日／ベスト電器スタジアム）

【映像】「痛恨キャッチミス」で失点の瞬間

ガンバ大阪のGK一森純が、痛恨のキャッチミスで失点。低弾道のブレた難しいシュートに対して擁護する声がある一方で、処理しきれなかったことに対する批判も上がっている。

G大阪は11月30日、明治安田J1リーグ37節でアビスパ福岡と敵地で対戦。ここまで全試合でゴールを守る一森は、この日もスタメンに名を連ねた。

するとゴールレスで迎えた55分、DFとMFのギャップでボールを受けた福岡のMF松岡大起が、少しボールを運んでからボックス手前の位置で右足を振り抜く。低弾道のブレ球はゴールの左方向へと飛んだ。

これに反応した一森は腰を落として、このボールをキャッチしようとする。しかしわずかに軌道がずれたことで、手で弾いてしまう。ボールはそのままゴールネットを揺らした。痛恨の失点に一森は頭を抱えて落胆した。

解説の中払大介氏は「ブレていた可能性もありますし、陽が目に入った可能性もある。少し変化してますね。GKからするとキャッチミスですかね」とコメント。難しいブレ球の処理だったと擁護しながらも対応のミスだったと指摘している。

結局はこの失点が重くのしかかり…

同じようにSNS上のファンの意見も「無回転だから処理難しいよね」「ブレ球の処理難しいよな」「うーん。これは不運」「微妙に変化してるね」「最後に動いてるな。これはGKにすれば災難。かなりレアなゴール」と擁護する声があった。

一方で、「一森ほんまあかん。キャッチミス多い。不安になる」「一森には何度も助けられたけど手を使えるキーパーとしてはあのミスは絶対アカン」「今シーズンこういうの多すぎて」「一森やっちゃった」「何やってるんだ」「そっちに弾くんかい。それ自分のゴールやぞ」「これは擁護できない失点」など厳しい声も並んだ。

なお、G大阪はこの失点が重くのしかかり0−1で敗戦。12月6日の最終節ではホームに東京ヴェルディを迎える。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

