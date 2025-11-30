STARTO ENTERTAINMENT ³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÇ¯Æâ¤Ç½ªÎ»
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½êSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO STARTO¼Ò¤ÈÇ¯Æâ¤Ç·ÀÌó½ªÎ»
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Ï30Æü¡¢¸ø¼°HP¤Ç¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡STARTO¼Ò¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤ÎTOKIO¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶¡£7·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤âÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë