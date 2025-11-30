元衆院議員でコメンテーターの金子恵美氏（47）と、女優でタレントの熊切あさ美（45）が30日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で行われた「第3回子ども食堂チャリティーディナーショー 未来へつなく、音と想いの一夜」に出席した。新潟県十日町市の「立浪部屋ファーム」で作ったお米と、義援金を手渡した。

金子氏は「子ども食堂の運営自体が、大変で難しい。姉が子ども食堂をやっているの見ているのですが、すごく大変。スタッフの確保と財政面で厳しい。でも、子ども食堂に対しては、あらゆるサポートができます。スタッフとしてボランティアに参加してもいいし、食材、寄付という形での提供もある。どれもがありがたいものです」。

熊切は「元々、芸能界に入っていなければ保育士になりたかったので、子ども食堂はいつも気になっていました。ただ、どうしたらいいか分からなかったんですが、大先輩の小林幸子さんに誘っていただいて、関わることができました。自分ではボランティアのやり方が分からなかったので、ありがたかったですね」と話した。

金子氏と熊切は、小林幸子が応援する新潟県十日町市の「立浪部屋ファーム」で横綱豊昇龍らと田植えを一緒に行っている。金子氏は「今日は熊切さんと一緒に、作ったお米と今日のチャリティーの義援金を持って来ました。子供にとって一番大切なのは、成長過程で栄養のある食事をとること。安全なものを食べること。“子供の貧困”という問題もある」。熊切は「子ども食堂のことを知るまでは、ご飯を食べられない子供が、たくさんいることに気がつかなかった。これからも子ども食堂を通じて、子供たちの力になって行きたい」。熊切は「今日は小林幸子さんが来られないので、名代として来ました」と話した。

熊切は12月3日から、ヒロインを務める舞台「究極版！そして竜馬は殺された」に出演する。「今日、最後の稽古が終わったんですけど、とにかく舞台を成功させて平和に今年を振り返りたい。来年は、忙しい1年になったらいいですね」。

金子氏は12月14日に行われるハワイ・ホノルルマラソンに夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（44）と出場する。「半年前に出ることを決めたんですけど、ここまで皇居の5キロを2周しただけなんです。宮崎が過去2年連続で出場しているので、なんとかついていければ。来年、年女なんで完走してて弾みをつけたいですね」と話した。

歌手立花英樹、バイオリニストあさいまりらがショーを繰り広げた。