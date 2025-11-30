《新作》ポップなデザインが可愛いッ♡【3COINS】コスパも良し！「ストックバッグ」

小分け収納に使いやすい「ストックバッグ」の新作が【3COINS（スリーコインズ）】に登場中。複数枚入りでコスパも良さそうです。ポップで可愛いデザインがパッと目立って、探しやすいかも。今回はマチ付きの便利なストックバッグをご紹介します。

メモできる！「マチありアルミストックバッグ12枚：M」

オレンジ × ネイビーのレトロポップな色合いがキュートな、マチ付きのこちら。中央にはメモが書けるスペースがあり、目立ちやすいカラーで探しやすく、管理のしやすさもうかがえます。中身を隠せるため、漂う生活感も抑えられそう。公式サイトによると「12枚入りのお得セット」で\330（税込）とコスパも優秀。

箱から引き出すタイプの「マチ付きストックバッグ：M」

カラフルな模様で目立ちやすい、ポップなデザインが可愛いこちらも必見。細長い箱から引き出すタイプのストックバッグで、収納場所にも困らなさそうです。マチ付きで少し厚みのあるものの収納にもぴったり。公式サイトによれば「30枚入りで、お得にたっぷり使えます」とのこと。\330（税込）。

