グラビアアイドル・和泉芳怜（いずみ・かれん＝21）が、11月17日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったり衣装の主張がスゴイ！斜め後ろショットなのに…

同誌に登場するのは約2年ぶり。自身のSNSに画像を掲載し「超久しぶりのグラビア撮影でした！！！みんなに見てもらいたいなー！」とアピールした。



「ミスマガジン2021」でグランプリを受賞した和泉ももう21歳。ゆるふわ感のあるボディは変わらずだが、和室でのショットなど、大人っぽさも加味したグラビアとなった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。20代になって日焼け対策を徹底するようになったと変化についても明かした。20歳を機に「好きなことをやろう」と考え声優事務所に所属。「アイドル歴が長かったので、声優業をやりつつアイドル活動もいつかできたらって思います」と思いも語っていた。



同号は天羽希純が表紙＆巻頭を担当。和泉芳怜、椿野ゆうこ、オーディション「ニューヒロインPROJECT」ファイナリスト７人、浅井恋乃未、大和田南那、竹中知華、芦川玲一、染谷有香も登場している。



（よろず～ニュース編集部）