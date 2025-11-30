来年３月のミラノ冬季パラリンピックのスペシャルアンバサダーを務める「新しい地図」の稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾が３０日、都内で「応援のチカラ プロジェクト」記者発表会に登壇した。

大会を盛り上げるためのプロジェクトで、３人は駆けつけたパラリンピック出場内定選手とクロストークを展開。選手が仲間同士の応援の重要性について話すと、草ナギは「応援がないと僕らもここまでこれてない。仲間っていうのは、一番必要じゃないかなと思いますね」と共感。香取も「僕らが歌ったりして、『元気もらいます』って言ってもらえるんだけど、応援の力が僕らも大きく、元気にしてくれる。そんな力が応援にはあると思いますね」と応援の重要性を口にした。

来年３月に迫った大会に向け、３人も意気込み十分。稲垣は「パラスポーツを応援させてもらって、試合の様子をニュースで見る機会も増えて、とってもうれしく思っています」と充実した表情を浮かべた。しかし、「僕は冬季の平昌の大会を見に行って、のめりこんでいったんですが、平昌以降海外の大会に連れてってくれる人がいなくてね…。僕をだれか、ミラノに連れて行ってください」と猛アピールした。

イベント内では「応援のチカラプロジェクト」が始動。特設サイトから応援メッセージを届けることができ、香取が制作するアートとともに２月に選手に届けられる。