ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡£¶£²ºÐ¤Î½é¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¢ªµã¤½Ð¤¹¿Í¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¿Í¡Ä¸æÍø±×ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥É¥Ä¥¡×Í×Ë¾Â³½Ð¤Çº¤ÏÇ¡ÖÁÊ¤¨¤ó¤È¤¤¤Æ¤Ê¡©¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¡Ê£±£²·î£²£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÍÅÄ²í¸ùÀèÀ¸¡¡¼ê·Á²¡¤¹¤È¤·¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ÝÎò¤ò½Å¤Í£¶£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿§»æ¤Ë¼ê·Á¤ò²¡¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤â¤Î¡£´ØÅì¶á¹Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÆ±¶¿¤ÎÊ¼¸Ë¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥óÌó£³£°£°¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤È²ñ¤¦¤Ê¤êÎÞ¤òÎ®¤¹¿Í¤ä¡¢´¶Æ°¤Ç¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¼ê·Á¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç°®¼ê¤â¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤¬¤³¤¤¤Ä¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÆÇÀå¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡ÖÆ¬¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÉÍÅÄ¤Ë¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤ÈÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤ÉÉÍÅÄ¤Î¡Ö¥É¥Ä¥¡×¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¿Í¤ÏÂç´î¤Ó¡£°ìÊý¤ÎÉÍÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Á¤ã¤¦¤Ç¡ª¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ø¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¤¤Æ²ñ¾ì½Ð¤¿¤¢¤È¤ËÁÊ¤¨¤ó¤È¤¤¤Æ¤Ê¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÃé¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²èÇì¤Ö¤ê¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢ÉÍÅÄÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î£±£°£°ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£