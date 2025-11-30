36歳の元イングランド代表FWアンディ・キャロルが、現在所属するイングランド6部リーグのナショナルリーグ・サウスで、31分間という驚異的な時間でハットトリックを達成した。AFCトットン戦でダゲナム・アンド・レッドブリッジが5-0の大勝を収める中、キャロルが前半だけで大活躍を見せたという。『THE Sun』が報じている。



キャロルは試合開始6分に先制点を押し込むと、18分には相手GKのミスを突いてループシュートを沈め2点目をマーク。そして前半31分、味方の浮き球をトラップし、再びエヴァンスを破ってハットトリックを完成させた。これで今季通算6ゴールとしている。



キャロルはチームのXで「ハットトリックと3ポイントに興奮している」と喜びを表明した。これに対し、ファンからは「EFLリーグのどのクラブもアンディにきちんとしたオファーを出そうとしないのが驚きだよ」と、リヴァプールなどで活躍したストライカーの復活を歓迎する声が上がっているようだ。



彼の活躍がダゲナムをさらに押し上げることに期待したい。