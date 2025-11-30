今夏の移籍市場でブラジルのパルメイラスからやってきたエステヴァン・ウィリアン。



18歳のFWで欧州初挑戦ながら今季のチェルシーでは17試合に出場して5ゴール1アシスト。サイドアタッカーとして存在感を示している。



『talkSPORT』では元チェルシーのジョディ・モリス氏がエステヴァンについて、クラブのOBであるエデン・アザール氏に並ぶ才能の持ち主だと称賛の言葉を送っている。





「これほどの才能に興奮したのは本当に久しぶりだ」「我々はエデン・アザールという選手に恵まれた。彼はチェルシーのユニフォームを着た選手の中で、最も才能がある選手だと思う」「彼の持っていた才能は、彼だけで1つのチームをけん引できるほどのものだった。エステヴァンの全盛期はアザールレベルの選手になると確信している」2023年に現役を引退したアザール氏のリーグ戦でのキャリアハイは11-12シーズンのリール。リーグ戦では38試合に出場して20ゴール15アシストを記録している。チェルシー時代は20ゴールにこそ届かなかったが、最後のシーズン、18-19シーズンに16ゴール15アシスト、二桁得点二桁アシストを記録している。アザール氏は推進力のあるドリブルで攻撃を前進させ、そこからのチャンスメイクに長けた選手だった。数字が表すように自分でゴールを取りながら、味方のサポートもできた。チェルシーはプレミア第13節でリーグ首位のアーセナルと対戦するが、18歳のエステヴァンは爪痕を残すことはできるのだろうか。