１６歳でママになり、今年２月に離婚を発表した人気モデルの“まや”こと重川茉弥が、長男が３歳の誕生日を迎えたことを報告した。

重川は３０日までにインスタグラムを更新。「息子３歳の誕生日」と書き出し、「３人でレゴランド行ってきた」と長男と長女と一緒にレゴランドを満喫する様子をアップした。「ホテルもレゴランドも楽しすぎた〜充実 乗れる乗り物たくさんあって成長感じた」と振り返り、長男に向けて「３歳はやすぎるけどままの中ではまだまだ赤ちゃん笑笑 どじで泣き虫なところも愛してるよ」と愛のこもったメッセージをつづった。

この投稿にはファンから「息子くん３歳おめでとう」「成長はやすぎる」「幸せ空間すぎる、、みんなかわいい」「まやちゃんがままって言ってるのやばい泣ける」「娘ちゃんしっかりお姉ちゃんだね」などのコメントが寄せられている。

重川は、夫でモデルの“しゅん”こと前田俊と「しゅんまや」コンビとして人気を集めた。１６歳だった２０２０年７月に第１子女児、１８歳だった２２年１１月に第２子男児を出産したが、今年２月に離婚を発表した。