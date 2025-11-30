フリーアナウンサーの中村江里子（56）が30日、自身のインスタグラムを更新。ミラノの自宅に届いた棚を披露した。

中村は「さて、以前お伝えしたパルマのアンティーク市で購入した家具が我が家に届いた時の様子。あまりにも大きく、男性４人での力仕事。縦にしたり横にしたりしながら、家の中に入れて下さいました!!」と、重厚な棚の写真を投稿。

由来は「これは1600年代の教会で使われていたもの。ミサに使う道具などを収納していたそうです」と説明。中村の自宅では「今はお皿やグラス類を収納しています」と、食器棚として使用していると明かした。

また、「やっと食卓も温かみが出てきて、同じアパートに住む、そしてお世話になっているご夫妻をお呼びして我が家でディナーをしました」とだんだんミラノでの生活に慣れてきた様子で「明日から12月!!体調に気をつけて、慌ただしくなる12月を元気に乗り切りましょう」と締めくくった。

フォロワーからは「時代を超えて愛される素敵な家具ですね」「1600年代のとは思えないしっかりしたのですね」「素敵な家具ですね 1年しか住われないお家に？…さすがです」「凄いなあ！こんな大きな家具は日本の家には置けないよ」などの声が寄せられていた。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で今年の9月から1年間、イタリアのミラノに移住すると報告していた。