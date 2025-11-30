今週のいて座は「長年の問題がついに解決!?」 12星座もっちぃ占い｜12/1〜7

12/1（月）〜7（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：1日（月）は「集中力が圧倒的に突き抜ける」

牡羊座のあなたは、仕事運が⚪︎。1日（月）は、集中力が圧倒的に突き抜ける特別な星回りです。重要な提案はこの日にまとめて、残りの日は勢いで押し切りましょう♪

また、衝動買いのリスクが高い1週間です。とくに3日（水）は、判断力が鈍りやすいので注意が必要です。

牡羊座のあなたへのお告げ 🔮

🤝 牡牛座：4日（木）は「人の良いところが見えてくる」

牡牛座のあなたは、価値観が食い違っている人とも理解を深めることができそうなときです。4日（木）は、目からうろこが落ちるように、人の良いところが見えてくるでしょう♪

仕事では、ルールやしきたりに縛られすぎずに、柔軟な対応をすることが大切なときです。とくに1日（月）は、柔軟な対応を強く意識しましょう。

牡牛座のあなたへのお告げ 🔮

🤝 双子座：5日（金）は「顔を見て話をする時間を大切に」

双子座のあなたは、人間関係が好調。5日（金）に双子座で迎える満月は、短時間の接点を意味あるものにしてくれる力がありそうです。ほんの少しの時間でも顔を見て話をする時間を大切にしましょう。

しかし、ネットショッピングに時間とお金を溶かしすぎないように注意しましょう。とくに6日（土）は衝動買いが後悔につながりやすい星が巡ってきます。

双子座のあなたへのお告げ 🔮

💼 蟹座：6日（土）は「久しぶりに集中力を発揮する」

蟹座のあなたは、仕事運が⚪︎。6日（土）は、久しぶりだって思えるほどに集中力を発揮することができそうです。本当に必要なもの以外に目がいかなくなるヤバさを体感しましょう♪

さらに、本当に自分の心を安らかにしてくれるエンタメを見極めましょう。1日（月）は選択ミスが起こりやすいときです。人の意見よりも自分の感覚を信じてください☆

蟹座のあなたへのお告げ 🔮

💰 獅子座：1日（月）は「即決購入したものが役立ちそう」

獅子座のあなたは、衝動買いを否定せずに自分の直感を信じたお買い物をしてください。1日（月）は、即決購入したものがとくにいいかんじで役立ってくれそうです。

同時に、勢いで約束した予定が意外と楽しくなりそうな予感です。ただし、2日（火）は勢いに任せていろいろな提案をすると後悔しそうなので、できる範囲に留めるようにしてください。

獅子座のあなたへのお告げ 🔮

💼 乙女座：4日（木）は「感情的な行動がよい結果につながる」

乙女座のあなたは、論理的思考を超えたひらめきが、仕事を次のステップに進めてくれそうな1週間です。とくに4日（木）は、感情的な行動がよい結果につながります♪

さらに、実際には使わないものをたくさん買ってしまいそうな1週間です。1日（月）は衝動的な食品の買い込みに十分注意しましょう。とくにスイーツです♪

乙女座のあなたへのお告げ 🔮

💼 天秤座：4日（木）は「思考の整理が進み一目で判断できる」

天秤座のあなたは、正しい情報を取捨選択する能力が高まり、お仕事の効率が非常によくなりそうな1週間です。とくに4日（木）は思考の整理が進み、何が正しいか、一目でわかるようになるでしょう。

また、目に見えないものに対する出費が増えそうな1週間です。とくに1日（月）は、コンテンツへの課金のしすぎに注意してください。

天秤座のあなたへのお告げ 🔮

🤝 蠍座：6日（土）は「そのままの自分がみんなに愛される」

蠍座のあなたは、あれこれと難しいことを考えずに、心の底からの本音で人とぶつかれる1週間です。とくに6日（土）は、そのままの自分がみんなに愛されます☆

5日（金）は、自分の仕事の質に対して不安な気持ちが押し寄せてきそうです。でも、実際にクオリティが下がるわけではありません。無意味な不安は、バチッとはねのけましょう。

蠍座のあなたへのお告げ 🔮

💼 射手座：1日（月）は「長年の問題が解決しそう」

射手座のあなたは、長い間心を悩ませていた問題が1つ解決しそうです。1日（月）にいきなりよい星が回ってきますので、行動はなるべく前倒しにしてください☆

また、人から共感を求められることに面倒臭さを感じてしまうかもしれません。でも、そんなことでケンカをするのはもったいないので、適当に頷いておきましょう♪

射手座のあなたへのお告げ 🔮

💼 山羊座：4日（木）は「着実な成果を意識するといいことがある」

山羊座のあなたは、地道な活動が実を結びやすいときです。とくに4日（木）は、目立った手柄よりも着実な成果を意識すると、すんごくいいことがありますよ♪

さらに、必要なものが必要なタイミングでセールになっているなど、良好なご縁がありそうです。ただし、5日（金）は、日用品への出費が必要以上に増えそうなので注意しましょう♭

山羊座のあなたへのお告げ 🔮

🎉 水瓶座：4日（木）は「作品の背景から圧倒的な感動を得られる」

水瓶座のあなたは、これまで以上にエンタメ作品に対する理解が深まりそうな1週間です。とくに4日（木）は、作品の背景から圧倒的な感動を得ることができます！

また、既存の仕事をしっかりやるべきときです。1日（月）は新しいことに手を出したくなりますが、珍しいことに溺れないようにしましょう☆

水瓶座のあなたへのお告げ 🔮

💼 魚座：6日（土）は「発想の転換でやる気が出てくる」

魚座のあなたは、これまで行き詰まっているように感じられていたものが、一気に解き放たれるときです。6日（土）に発想の転換が訪れて、いろいろなものに対するやる気が出てくるでしょう！

また、核心を突くコミュニケーションで、人との仲を一気に詰められるときです。ただし、7日（日）は、思い切りすぎると誤解を生むので、十分に注意しましょう。

魚座のあなたへのお告げ 🔮

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

