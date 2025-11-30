11月30日、京都競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の3番人気ドゥラエテルノの力強い差し切りが決まった。後方待機から長くいい脚を使い、ゴール前でライバルをねじ伏せた。

1着 ドゥラエテルノ

武豊騎手

「コーナーで置かれる面など癖を聞いていましたが、真面目に走ってくれました。多少メンバーにも恵まれた面もありましたが完勝でした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月30日、京都競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノ（牡3・栗東・武幸四郎）が勝利した。3/4馬身差の2着にゼンエスポワール（牡3・栗東・飯田祐史）、3着にサイモンシュバリエ（牡3・栗東・梅田智之）が入った。勝ちタイムは1:51.8（良）。

1番人気で菱田裕二騎乗、セボンサデッセ（牡3・栗東・橋口慎介）は4着、2番人気で団野大成騎乗、レヴァンテシチー（牡3・栗東・佐々木晶三）は5着敗退。

【札幌5R】浜中「上のクラスでもやれる」ドゥラエテルノがハナ差の大接戦を制する

3歳上1勝クラス・ドゥラエテルノと武豊騎手

昇級3戦目でV

武豊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノが鮮やかな差し切りで2勝目をマークした。道中は後方からの競馬も、勝負どころの行きっぷりはよく馬なりのまま捲るように押し上げていった。直線の入口では先行各馬を射程圏に入れた5番手。力強い差し脚を繰り出して、最後はねじ伏せるように前へ出た。

ドゥラエテルノ 11戦2勝

（牡3・栗東・武幸四郎）

父：ドゥラメンテ

母：アイリスフィール

母父：ハービンジャー

馬主：インゼルレーシング

生産者：杵臼牧場