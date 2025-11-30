平野綾、胸元大胆開放のドレス姿 タイのクリスマス満喫ショットに「妖精みたい」「ゴージャス」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】声優・歌手の平野綾が29日、自身のInstagramを更新。美しいドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳美人声優「視線が奪われる」胸元開放のドレス姿
平野は「タイ・バンコク〜ERAWAN編〜」とつづり、バンコクを訪れていることを報告。「クリスマスツリーとパワースポットが集まってた！半袖でツリーと撮るのも不思議な気分ですが」とつづり、ツリーの前でポーズをとったショットを投稿している。ふんわりとした薄い紫色のドレスを身に着けており、美しいデコルテが際立っている。
この投稿にファンからは、 「妖精みたい」「ゴージャスな美しさ」「視線が奪われる」「綺麗すぎる」「透明感すごい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
