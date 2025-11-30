サンマルクカフェの冬限定♡ホワイトスノー＆濃厚チーズサンド登場

サンマルクカフェから、冬だけの特別メニューが2025年12月2日より登場♡雪景色をイメージした「プレミアムチョコクロホワイトスノー」と、濃厚な3種チーズを使用した「サンマルクホットサンドとろ～り3種チーズのジャーマンポテト」の2品がラインナップ。ホリデーシーズンのご褒美や、大切な人との温かなひとときにぴったりな限定メニューです♪

白銀をまとったプレミアムチョコクロ

「プレミアムチョコクロホワイトスノー」は、ミルキーなホワイトチョコをサクサクのクロワッサン生地で包み、粉雪のようなパウダーシュガーを重ねた冬だけの贅沢なスイーツ。

ロマンティックなホワイトクリスマスを思わせる一品で、単品320円（税込）、5個入りのプレミアムBOXは1,450円（税込）。販売は12月2日～25日までの限定。

3種チーズがとろける冬のごちそうホットサンド

「サンマルクホットサンドとろ～り3種チーズのジャーマンポテト」は、チェダー・ゴーダ・モッツァレラを合わせた濃厚チーズソースが主役。

北海道産のホクホクポテトとジューシーなウインナーをパニーニ生地で挟み、焼き上げることでとろける美味しさに♡価格は620円（税込）で、2025年12月2日～2026年2月26日の期間限定です。

心まで温まる冬のサンマルクカフェへ♡

冬のサンマルクカフェには、季節ならではの幸せがぎゅっと詰まった限定メニューが登場します。

ホワイトチョコがとろける華やかな「プレミアムチョコクロホワイトスノー」と、濃厚チーズが香る「とろ～り3種チーズのジャーマンポテト」は、この季節だけの特別な味わい♡

寒い日にそっと寄り添うような温かなラインナップで、心まで満たされるひとときをどうぞ。