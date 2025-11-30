現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

その次回放送分となる、第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第四十七回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第四十七回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。



治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。

一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。