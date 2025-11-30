『名探偵コナン』の実写化で遠山和葉を演じてほしい芸能人ランキング！ 2位「今田美桜」、では1位は？
親しみやすい関西弁と真っすぐな性格が印象的な遠山和葉。実写化となれば、和葉が持つ明るさや感情表現の豊かさを誰がどう演じるか、キャスティング予想にも熱が入りそうです。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら遠山和葉を演じてほしい芸能人ランキング」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、今田美桜さんです。2018年にドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で演じた小悪魔高校生がハマり役となり、大ブレークしました。
2025年には前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）でヒロインを務め、天真らんまんな笑顔で視聴者を魅了。9月に開催された『東京2025世界陸上』（TBS系）ではアンバサダーに就任し、明るくハツラツな笑顔やコメントで連日大会を盛り上げました。
回答者からは「元気ハツラツな裏表なさそうな人が合ってると思うから」（30代女性／宮城県）、「遠山和葉の元気で明るい性格と、芯の強さを自然に表現できる俳優さんだと思います」（40代女性／滋賀県）、「ポニーテールにリボンが似合いそうで可愛いから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、橋本環奈さんです。「1000年に一度の逸材」のキャッチコピーで注目を集め、2016年に『セーラー服と機関銃』で映画初主演を飾りました。
コメディエンヌの才能を開花させた映画『銀魂』シリーズや、過去最高のアクションシーンを披露した『バイオレンスアクション』（2022年）など、実写化作品の話題作も豊富です。2024年に主演を務めたNHK連続テレビ小説『おむすび』では、方言の演技も披露。関西出身の和葉役を違和感なく演じられそうです。
回答コメントでは「元気な雰囲気が合っている」（40代女性／静岡県）、「関西弁もこなせそうなイメージ」（60代男性／東京都）、「綺麗で尚且つ強めのセリフ可愛らしい場面を演じるのに適しているから」（20代男性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら遠山和葉を演じてほしい芸能人ランキング」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：今田美桜／29票
2位にランクインしたのは、今田美桜さんです。2018年にドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で演じた小悪魔高校生がハマり役となり、大ブレークしました。
2025年には前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）でヒロインを務め、天真らんまんな笑顔で視聴者を魅了。9月に開催された『東京2025世界陸上』（TBS系）ではアンバサダーに就任し、明るくハツラツな笑顔やコメントで連日大会を盛り上げました。
回答者からは「元気ハツラツな裏表なさそうな人が合ってると思うから」（30代女性／宮城県）、「遠山和葉の元気で明るい性格と、芯の強さを自然に表現できる俳優さんだと思います」（40代女性／滋賀県）、「ポニーテールにリボンが似合いそうで可愛いから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：橋本環奈／34票
1位にランクインしたのは、橋本環奈さんです。「1000年に一度の逸材」のキャッチコピーで注目を集め、2016年に『セーラー服と機関銃』で映画初主演を飾りました。
コメディエンヌの才能を開花させた映画『銀魂』シリーズや、過去最高のアクションシーンを披露した『バイオレンスアクション』（2022年）など、実写化作品の話題作も豊富です。2024年に主演を務めたNHK連続テレビ小説『おむすび』では、方言の演技も披露。関西出身の和葉役を違和感なく演じられそうです。
回答コメントでは「元気な雰囲気が合っている」（40代女性／静岡県）、「関西弁もこなせそうなイメージ」（60代男性／東京都）、「綺麗で尚且つ強めのセリフ可愛らしい場面を演じるのに適しているから」（20代男性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)