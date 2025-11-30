現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマも、まもなく完結へ。そこで12月14日の最終回を前に『べらぼう』の脚本を担当された森下佳子さんからお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

なぜミステリー仕立ての大河に？＜写楽＝複数人説＞を選んだ理由は？新之助が死ななければならなかったワケとは…脚本・森下佳子が語る『べらぼう』裏側

横浜流星さんの印象は…

横浜流星さんの印象は「むき出し」というか、”ゴロン”とその身を差し出す役者、というもので。それは撮影の最初から、最後まで全く変わりませんでした。

普段、そこまでおしゃべりなタイプでもないと思うので、蔦重のようにネアカで、ずっとしゃべっている役を生きるっていうのは、すごく負担をかけたところもあったのでは。

なんせセリフの量も膨大ですし…。やっぱり大変だったんじゃないかな。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

だからと言って、勝手にご本人の印象に寄せるのも、彼のような役者にとって、むしろ失礼と考えていて。その意味で「横浜さんのイメージに合わせて書く」ということはしませんでした。

ただ横浜さんから、ちょいちょい質問や意見をいただくんですね。たとえば、蔦重は吉原を出て、日本橋に進出しましたが「俺だったら行かないと思うんだよなあ」とか、そういったことをちょろっと。

そんな意見が出たら都度一緒に考えて。そこはちゃんと筋が通るように私が整理しなければ、なんて思いながら書き進めました。

とにかく彼は、役への詰め方が半端ではない。外側から入る、というより、内側から役を作っていく方法論をとられていると思うし、その意味で質問をよく頂いて。

たまに、蔦重の陽気すぎる江戸っ子気質に合わせてヘン顔をされた際には「そこまでせんでええよ…」と思ったりしながら、テレビの前で拝見しておりました。

治済から祟られたらどうしよう

一橋治済をドラマのラスボスにするというのは、もともとドラマの設計としてありました。

ただ、脚本にはかなり悪く書いたので…。祟られたらどうしようかと本気で心配しています（笑）。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

結局、世の中って「采配しているやつ」が一番偉いんですよね。でもそういう人はあまり表に出てこない。

史実でも、当時の幕府の中心に治済が座っていて、その地位に居続けて政を動かしていたのは確かと思われている。でも確かな証拠は残っていない。

「自分はそんなに悪いことをしてないよ」という状況でい続けたのは寧ろすごいな、と感じていました。

一方で彼は多くの子を残そうとした。

パワフルな成功者で、権力願望のある人は、往々にして子どもを多くつくりたがる、というのを以前から感じていて。それこそ藤原道長の時代でも、子だくさんは勢力の象徴でしたし。

それでいて、今も海外の成功した資本家なんかから、子どもをいっぱいつくろうとするような話が聞こえてくるじゃないですか？

そういう思想は廃れずに今の時代でもなお生きている、といったことを頭によぎらせつつ、治済像を描いていきました。

松平定信を「愛せるな」って

松平定信は老中を辞めて白河に戻った後、強がりにも見えるようなことを書いていて。

どんなに素晴らしい政治をしていても、長く続けたら、だいたい文句を言われるものだ。だから、自分もあの辺でやめといた。あれは織り込み済みだった、みたいなことを書き残しているんですよ（笑）。

また彼は『大名形気（だいみょうかたぎ）』という黄表紙も書いていて。好き勝手にやる殿様に対して、その周囲が何も言えない、といった内容なんですね。

多分定信はそれを家臣に配って、「耳に痛いことでもちゃんと言うように」と伝えたと思うんです。でも実際に言ってきた家臣に激怒したらしい（笑）。

そういうところがすごく面白いし、私「愛せるな」って。矛盾を抱えているんですよね、定信は。のちに、南畝らにも本の執筆を頼んだりしていますし。

ドラマにそういったエピソードを盛り込む余裕はなかったんですけど、視聴者の皆さんに、なんとなく感じてもらえるところがあったらいいな、って。その結果として、彼はいつも布団部屋で号泣していたわけです、はい。

ナレーションの綾瀬はるかさんに助けられて

九郎助稲荷と語りは綾瀬はるかさんにお願いしました。



森下佳子先生

綾瀬さんの声、とても聞きやすいと思うんですよ。

そもそも、耳慣れない言葉や題材が多く出てくるドラマだったので、なるべく馴染みやすい声で話してくれる方がいいなって。それでいて、あまり勉強臭く聞こえない方がいい、と思った時、綾瀬さんが頭に浮かんできました。

ですので、その口調をどうしてほしいとか、そういった要望は特にこちらからお伝えしていません。

お稲荷さんは時空を超えた存在なので、未来のこともわかっています。

その力を借りて、どうしても伝わりにくいと思われることは「現代で言うなら、こういうことですよ」とナレーションで解説をしてもらったり、当時の会話で突っ込めないようなところを、あえて突っ込んでいただりたり、とか。

綾瀬さんはそういった対応がお上手なので、私も甘えさせてもらったところがずいぶんありました。

ドラマを見て「最も衝撃を受けたキャラ」は…

実際のドラマを見たとき、もっとも驚いたキャラクターは、岡山天音さん演じる恋川春町ですね。

岡山さんは春町のセリフを、あえて昔の映画のような、古くさい言いまわしにしていました。それによって”乾いた偏屈さ”のようなものを演出していらっしゃったのだと思います。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

とはいえ、春町先生は基本的に真面目。正直なところ「このままドラマが進んでいって大丈夫かな」と最初は思ったんですが…。これはもう本当に岡山さんに負けましたね。

特に衝撃だったのが、春町のふんどし踊り。「ここはおどけて入ってくるだろう」と思ったのに、彼はめちゃくちゃ“クソ真面目”に踊る（笑）。

多少照れるのでは、と思いがちですが、でも春町は武士。だったら確かにこうなるのかって。私自身まったく想像していなかったけれども、実際に見て「なるほど」と納得させられました。

ドラマ内の彼は、切腹しながら豆腐の入った桶に頭を突っ込んで最期を迎えるわけですが、その背景として、春町先生は「戯作者」と「武士」という二つの自分を一つの身の中にガッツリ立てていた、という事情があります。

なのに「ふんどしの春町」で終わってしまっては「武家の春町はどこ行った」となることに気付き…。制作統括の藤並英樹さんに相談したら「じゃあ、豆腐の角に頭をぶつけたらいいんじゃないですか？」って。

その結果、武家の部分は切腹で、戯作者の方は豆腐の角で、というハイブリッドなラストシーンになりました。