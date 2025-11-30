59歳女性。パート年収150万円で、あと5年間だけ厚生年金に加入できたら、どれくらい年金が上がる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、パート年収150万円で、あと5年間厚生年金に加入できたら、どれくらい年金が上がるのか、という質問です。
ここでは、M恵さんが年収150万円（月額12万5000円・賞与なし）で、5年間（60カ月）厚生年金に加入した場合の増額分を試算してみます。※経過的加算は考慮せず
●計算式（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
▼M恵さんのケース
12万5000円×5.769／1000×60カ月≒4万3267.5円（年額）
年額4万3267.5円の年金額は端数処理などされ、月額にすると3606円。
4万3268円÷12カ月≒月額約3606円
つまり、M恵さんは、5年間厚生年金に加入することで、1カ月当たり約3606円、年額約4万3268円の年金を多く受け取れるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：59歳女性。パート年収150万円で、あと5年間だけ厚生年金に加入できたら、どれくらい年金が上がるのでしょうか？「59歳の女性です。パートで年収150万円ほどです。あと5年間だけ厚生年金に加入できる見込みですが、その場合、将来の年金額はどれくらい増えるのでしょうか？」（M恵さん）
A：5年間の厚生年金加入で、月額約3606円（年額約4万3268円）年金が増えます
