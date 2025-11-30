3種のうち2種を同時充電。

スマホがiPhoneの人は、手首にApple Watchと耳にはAirPodsの3種の神器を揃える場合が多いですよね。しかしデバイスが3つもあると、充電器もそれぞれ持つハメに。

ひとつで済ませたいけど、ゴテゴテした立体オブジェみたいなのはジャマだしなぁ…。

とにかくコンパクトな充電ステーション

CIOの｢Nova Wave 3Way＋｣は、iPhoneとApple Watch、AirPodsのいずれか2種類を一緒にチャージする充電器。3つ同時と欲張らなければ、こんなに小さくできるのです。

CIO NovaWave 3Way ワイヤレス充電器 3,580円 Amazonで見る PR PR

広い面はMagSafeでiPhoneの裏にピッタリくっつき、15W充電を行ないます（AirPodsを置いてもOK）。本体裏から引っ張り出した小型の充電台は5Wで、Apple WatchかAirPodsのどちらかを置けます。

Image: CIO

スマホリングにもスタンドにもなる

｢C｣型のパーツを起こすとスマホリングにもスタンドにもなって、小さいのにとっても優秀です。フラットにしても充電ができ、立てても動画視聴をしながら2種同時充電も可能。iPhoneに付けっぱなしでも良いくらいです。

買うなら今がチャンス

この充電器が、今ならAmazonブラックフライデーで18％オフの3,580円。ポケットに忍ばせておけば何かと使い勝手が良いので、もう即決するしかないでしょ？

Source: Amazon, CIO