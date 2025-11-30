旅先で買いたい「島根県のお土産」ランキング！ 2位「しまねっこ人形焼」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「島根県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ゆるキャラ『しまねっこ』の可愛い人形焼で、ふわふわで美味しそうです」（50代女性／広島県）、「見た目が可愛いのと、どこに行ってきたかが伝わりやすいから」（40代女性／北海道）、「焼き菓子系は日持ちもするし、美味しいので外せない」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「出雲大社の『縁結び』と縁があるお菓子として、お土産にも縁起物としてもぴったりだから」（40代男性／静岡県）、「見た目が雲型で変わっていて可愛いし、出雲に行ってきたことがわかりやすくてお土産にちょうどいいから」（30代女性／石川県）、「縁起が良さそうだと思ったので、お土産として誰かにあげたいなと思ったからです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：しまねっこ人形焼（山陰のおみやげ本舗 なかうら）／45票島根県の観光キャラクターとして人気の高いしまねっこをかたどった人形焼が2位にランクインしました。しまねっこは、島根県の観光振興のために生まれたキャラクターで、出雲大社造りの帽子が特徴。この人形焼は、ふんわりとしたカステラ生地の中にカスタード風のあんが詰まっており、見た目の可愛らしさだけでなく、濃厚な味わいも魅力です。山陰のおみやげ本舗なかうらが手掛けるこの商品は、特に子どもや若い世代に喜ばれる、島根らしいキャラクター土産の定番となっています。
1位：八重雲晴れてフィナンシェ（KAnoZA）／46票1位に選ばれたのは、島根県の伝統と新しい感性が融合した洋菓子、八重雲晴れてフィナンシェです。この名前は、ヤマタノオロチ伝説ゆかりの地である出雲地方の古事記の一節に由来しており、縁起の良さも感じさせます。しっとりとしたフィナンシェ生地は、しっとりミルキーなやさしい甘さが特徴。KAnoZA（カノザ）は島根の風土をいかしたスイーツで知られており、このフィナンシェは、和の要素を取り入れつつ洗練された洋菓子として、贈答品にも最適です。
