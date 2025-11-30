現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマも、まもなく完結へ。そこで12月14日の最終回を前に『べらぼう』の脚本を担当された森下佳子さんからお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

「横浜流星さんはゴロンとその身を差し出す役者」「定信が布団部屋で号泣していた理由は…」「放送を見て最も衝撃を受けたキャラは…」

脚本で苦労したところは

大変だったのは、とにかく登場人数の数が尋常じゃないことで…。

それが一番きつかったですね。 「もうキャラのストックがないよ！」と周りにも言っていて（笑）。

そこは監督はもちろん、役者さんにもかなりお助けいただきました。皆さんの力で、なんとか識別可能な個性を持つ人間たちを並べられたかな、という感じです。

あとは基本的に『べらぼう』が江戸城と江戸市中の2本立てになっているドラマなので、そのスイッチングが大変でした。二つがちゃんとつながらなければいけない。

こっちはこうなっているのに、でもあちらでは…とならないように合わせるといいますか。それでいて48話分もあるので、文脈を整えるに苦労しました。

個人的にお気に入りの話は、江戸に浅間山の灰が降り注いだ、第二十五回の「灰の雨降る日本橋」でしょうか。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

蔦重をはぐくんだ吉原という街が持っている懐の深さ、日本橋の品格のようなものが垣間見えた気がしていて。それでいて蔦重の持つ良いところが全部出た回になったと感じています。

なぜミステリー仕立てになったのか

源内生存の謎や死を呼ぶ手袋、写楽の正体…。



森下佳子先生

『べらぼう』は大河ドラマとしては珍しい“ミステリー仕立て”と感じられた視聴者の方も多いと思うのですが、そもそも当時の資料が読んでも読んでもよくわからないんですよね（笑）。

元にした資料の多くがそういうものだった、という事情がその背景にあります。

それこそ家基の死一つとっても、文書や日記にこう書いてあっても公式記録ではこう、とか。なので、実際にそれをドラマに反映しようとすると、自然にミステリー仕立てになる、ということはあるのかなと。

その分「実はあの人は生きていたのかも」とか「もしやこの人が殺したのか」といった余白もあって、ワクワクと言ってはあれですが、楽しみながら書き進めることができました。

「写楽＝複数人説」を取ったワケ

写楽の正体について「写楽＝複数人説」をとるというのは、割と最初から決めていたんです。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

もちろん美術史として「その正体は斎藤十郎兵衛」といった一応の決着を見ていることは存じ上げた上で。

というのも、実際に写楽の残した絵をずらっと並べてみたら、どうしても「複数の人が携わっていた」と考えた方がしっくりくるように感じて。

写楽は約10か月とも言われる、とても短い期間に多くの絵を残しています。あれを一気に世へ出したのだとすれば、少ない時間でものすごい量を準備しなければならなかったはず。果たして本当に1人でできたのか？

また4期まであるとされている写楽の絵ですが、2期以降の絵では、1期で描いた顔をコピーしたようにして使っている。なので「これ、やっぱり何人かで手分けしてやったんじゃない？」って。そんな感想を経て、「写楽＝複数人説」で進めることを決めた次第です。

その中心に“歌麿”というのも、もともとアイデアとしてありました。実際「写楽＝歌麿説」というのもかつて言われていた、と聞いていましたし。

「無数の死」が描かれたワケ

ドラマ中、多くの登場人物が死んでいったことに対して「脚本が鬼！」などと視聴者の方から感想をいただいていたのも存じ上げております（笑）。

でも、あくまで史実として死んでいった人ばかりなので、私にはどうしようもないというか…。

どちらかといえば、オリジナルキャラぐらいしか殺してないし！ 怒る先は私じゃないでしょ！ とずっと思っていました（笑）。

蔦重も、その周囲の人たちが続々と死んでいくので「死神」と言われていましたが…。

蔦重はプロデューサーという役割上、関係する人の数が多い職種でもあるので、実際にその周囲で尋常ではない数の人間が死んでいったはず。あの時代、死ぬ確率は今に比べてずっと高かったはずですし。

そもそも歴史って「無数の死」の塊ですよね？ それでいて、その死がちゃんと語られている人って、ほんの一握りしかいない。そういった思いも抱きながら、「死」が多い脚本を描き進めていきました。

視聴者から「ヒドイ」と言われることが大事

まあ、新之助と奥さんのうつせみ、二人の子供のとよ坊。それと冒頭に出てきた朝顔姉さんは、確かに私が作って、私が殺したんですけど（笑）。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

ただ新之助とかは、言ってしまえば、打ちこわしの場面で死ぬために作ったキャラクターなので。

「天明の打ちこわし」の資料を読むと、打ちこわしを率いたリーダーがいたのでは、という話が出ていて。ドラマの打ちこわしの場面で登場した“のぼり”も、実際に残っていたりします。

それを知って「どうしてもリーダーを登場させたい」と思ったんですよ。その思いが先なので、ひどい言い方をすれば、愛されようが、愛されまいが、彼は死ぬんです（笑）。

飢饉や天災の惨状を伝えるうえで、亡くなった人の人生をしっかり語った上で、犠牲になってもらったほうがいいんじゃないかって。

それで視聴者の方に怒ってもらう、というか、それこそ「ヒドイ」と言われることが、とても大事なんだろうな、と考えています。