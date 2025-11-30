まさかの展開！『べらぼう』

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

なぜミステリー仕立ての大河に？＜写楽＝複数人説＞を選んだ理由は？新之助が死ななければならなかったワケとは…脚本・森下佳子が語る『べらぼう』裏側「愛されようが愛されまいが、死ぬんです」

１１月３０日放送の第四十六回では、生田斗真さん演じる一橋治済が定信たちの企みに気づき、映美くららさん演じる大崎を毒殺するという衝撃の展開が…。

視聴者の間で動揺が収まらない中、生田さん、映美さん両名からコメントが届きましたので、お知らせします。

＜第四十六回のあらすじ＞

蔦重は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。

そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太さん）、２人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛さん）。

この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。

その後、役者絵は完成。歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す！

そして写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中に広まっていき…。

生田斗真さんコメント

●生田斗真さん：一橋治済（ひとつばし・はるさだ）

八代将軍・吉宗の後継者対策に端を発して作られた「御三卿」のひとつ一橋徳川家の当主。吉宗の孫にあたり、十代将軍・家治とは“いとこ”。次々と将軍後継者が早世する中、最後に残った治済の息子・家斉が十一代将軍となり、治済は「将軍の父」としてすべての富と権力を得るようになる…。

■コメント

――治済を演じてきていかがですか？

とても自由度高くやらせていただけているのは、ありがたいなと思うし、特に僕が何をしなくとも、スタッフワークによって薄気味悪く撮っていただいたり、ほかの方々の芝居でよって僕の邪悪さが強調されるような作りにしてくださっていたり。なので、僕は悪くないです（笑）。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

口元のニヤリとかアップ撮られていたんだとか、能面と対になるような治済の表情とか、こんな風になっていたんだってあとで気づくことが多いので、本当に知らぬ間に悪者にされている感覚がありますよ。「あ、こんな悪い表情切り取られてる！」とかあります。おもしろいですけどね。

ここまで嫌われることもなかなか珍しいと思うので、貴重な経験をさせていただいています。最後まで使命を全うしたいと思います。

――定信たちの企（たくら）みに気づいた時の気持ちは？

この字は見たことある見慣れた字だなというところでも確信を得たのは間違いないかなと思います。ワクワクしたんじゃないですか。来たぞ来たぞっていうか。

耕書堂に乗り込むというか、お店に入っていくのも、あえてでしょうね。

憎いとか悔しいとか、懲らしめてやりたいとかっていう気持ちは微塵もないというか。本当に何とも思ってないですからね。治済にとって一時の暇つぶしの時間に過ぎないんです。

映美くららさんコメント

●映美くららさん：大崎（おおさき）

十一代将軍・家斉の乳母で、家斉の将軍就任後、大奥で絶大な権力を持ったといわれる。

■コメント

――衝撃的な最期でした。

見てる方にとっては、大崎がさんざん悪事を働いてきたので、天罰が下ったという見方もあるかもしれません。大崎としては、治済さんと一緒にいるので、何があってもおかしくないというか、そういう覚悟を持ちながら、あの場にいたんじゃないかなと思います。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

――治済の今後は？

本当に最初から最後まで言えないことづくしだから、なかなか驚きの展開になっていくと思うので、期待を裏切らないラストになるんじゃないでしょうか。楽しみにしてほしいと思います。

――演じるうえで意識していたことは？

大崎はいつも含みがあって、あまり本心が見えない人なので、本当は心の中では、動揺とか緊張感とか、そういうものを絶対持っているはずなんですけど、出さない。目の前のことを真実でやっているという感じなのかなと思っています。

ーーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。